Comerciantes do Mercado Popular de Botafogo protestam contra a retirada dos quiosques - Divulgação

Comerciantes do Mercado Popular de Botafogo protestam contra a retirada dos quiosquesDivulgação

Publicado 17/08/2021 12:24 | Atualizado 17/08/2021 12:26

Rio - O Movimento Unido dos Camelôs (MUCA) realizou, na manhã desta terça-feira (17), uma manifestação em Botafogo, na Zona Sul do Rio, em protesto pela retirada de 94 quiosques no dia 11 de julho pela Prefeitura do Rio. Os trabalhadores do Mercado Popular de Botafogo reivindicam a volta dos camelôs ao local, que fica na Rua Nelson Madela, perto da Rua Voluntários da Pátria.

Comerciantes do Mercado Popular de Botafogo realizam protesto pela volta dos quiosques na Rua Nelson Mandela



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/WfYflSxlNp — Jornal O Dia (@jornalodia) August 17, 2021

Publicidade

Em vídeo, é possível ver manifestantes segurando cartazes com as frases: “94 famílias desamparadas pela prefeitura” e “Pelo direito do trabalho”. Os camelôs chegaram a fechar o trânsito do bairro na Rua Nelson Madela.

“Essa manifestação é dos comerciantes do Mercado Popular de Botafogo que foram duramente arrastados de seu local de trabalho, porque a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, junto à Justiça do Rio, retirou de forma covarde os comerciantes do seu local de trabalho. Em um dia de domingo, 28 comerciantes tiveram seu local de trabalho demolido. Essa manifestação pacífica é para defender o direito do povo trabalhar”, disse uma das manifestantes no protesto.

Publicidade

Segundo o movimento, a Prefeitura do Rio retirou os trabalhadores sem dialogar e sem dar uma solução para eles. “A prefeitura retirou 94 quiosques sem dar nenhuma assistência aos camelôs, as pessoas estão sem espaço de trabalho”, disse André Pacheco, um dos coordenadores do MUCA.

Os manifestantes chegaram a realizar um encontro com a Câmara de Vereadores para tentar pleitear uma reunião com a prefeitura, mas até agora não obteve resposta.

Publicidade

fotogaleria

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), não procede a informação dos manifestantes, pois eles haviam sido notificados duas vezes, foram realocados e a pasta estava cumprindo uma decisão judicial.

Publicidade

Confira a nota da Seop na íntegra:

“A Justiça ordenou a remoção dos quiosques por estarem em um terreno que pertence a uma construtora, sob pena de multa de cem mil reais por dia em caso de descumprimento da determinação. De um total de 94 boxes comerciais instalados originalmente nesse ponto da Rua Nelson Mandela, 62 já haviam sido demolidos. Em duas ocasiões, os comerciantes receberam notificações informando que deveriam deixar a área.

Publicidade

Conforme publicado no Diário Oficial do Município em 2020, todos os ambulantes que eram titulares de quiosques no local à época das notificações foram realocados para pontos em seis bairros da Zona Sul (Laranjeiras, Catete, Botafogo, Cosme Velho, Flamengo e Glória). Vale ressaltar que todos esses comerciantes tinham permissão apenas para comércio em tabuleiro, não podendo usar equipamentos elétricos ou a gás para trabalhar na rua.

A operação de demolição, executada pela equipe da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais – COOPE, com o apoio da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), contou com a colaboração da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU). De acordo com informações da CCU, os comerciantes que ainda trabalhavam nos boxes da Rua Nelson Mandela estavam totalmente irregulares.

Publicidade

Os técnicos da CCU apreenderam material em três boxes comerciais, enquanto a RioLuz retirou cinco pontos de energia que alimentavam os quiosques e a Naturgy cortou duas ligações de gás. O material recolhido pode ser recuperado pelos comerciantes no depósito da CCU, em Bonsucesso, mediante comprovante de identidade.”

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno