Banco de sangue faz apelo: doação são necessárias porque estoques estão baixos - Marco Antonio Pereira

Banco de sangue faz apelo: doação são necessárias porque estoques estão baixosMarco Antonio Pereira

Publicado 17/08/2021 12:37 | Atualizado 17/08/2021 12:38

Rio - Temperaturas mais baixas e a disseminação de doenças respiratórias durante o inverno contribuem para a queda nos estoques dos bancos de sangue. Por este motivo, a Serum deu início a uma campanha de convocação urgente de doadores.

O Banco de Sangue Serum é responsável por atender 80 hospitais públicos e particulares na região Central do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo auxiliando no suprimento de hemocomponentes.

Publicidade

De acordo com Thais Carvalho, captadora do Banco de Sangue Serum, são necessárias 100 doações diárias em cada uma das unidades – Centro e Barra – para atender com equilíbrio às demandas dos pacientes internados nos hospitais em tratamentos clínicos. Porém essa meta não vem sendo atingida nos últimos dias, colocando os estoques de sangue em colapso, que atualmente sofreram uma queda de 35%. Essa baixa tende a se acentuar nos próximos dias, caso não haja uma mobilização grande de doadores

“Ao passo que enfrentamos essa baixa em nossos estoques, o número de atendimentos aumentou consideravelmente em razão da retomada da vida social, do retorno de cirurgias eletivas, além dos pacientes que prosseguem em tratamentos de Covid, anemias, câncer, dentre outros procedimentos”, explica Thais Carvalho.

Publicidade

Para ajudar na campanha, a unidade disponibiliza transporte gratuito aos doadores. São oferecidos táxis para uma a quatro pessoas e vans para grupos de 12. Para solicitar o transporte, o doador deve entrar em contato pelo tel.: (21) 99773-6839.

O Banco de Sangue Serum ampliou seu horário de atendimento, passando a funcionar diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, em dois endereços, na Av. Marechal Floriano, 99, no Centro, e no Casa Shopping – Barra, oferecendo mais possibilidades para que a população possa organizar suas agendas de forma tranquila, reservando um tempinho para a doação de sangue.

Publicidade

Veja o que é preciso para doar

Apresentar documento com foto em bom estado de conservação

Publicidade

Pesar no mínimo 50kg

Ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação tenha sido realizada antes dos 60 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados dos pais

Publicidade

Não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas

No caso de ter feito tatuagem ou piercing, aguardar 12 meses para fazer a doação

Publicidade

Se passou por endoscopia, aguardar 6 meses

Não ter tido sífilis, doença de Chagas ou AIDS

Publicidade

Não ter diabetes em uso de medicações

Se contraiu covid-19, aguardar 30 dias

Publicidade

Se teve gripe ou resfriado, aguardar 7 dias após o término dos sintomas

Aguardar 48 horas caso tenha tomado a vacina Coronavac e 7 dias caso tenha tomado Pfizer, Astrazeneca ou Janssen

Publicidade

Aguardar 48 horas caso tenha tomado vacina da gripe e não apresente nenhum sintoma

Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos, exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos

Publicidade

Serviço:



Publicidade

ENDEREÇO- Av. Marechal Floriano, 99 - Centro



Acesso Metrô: Estação Pres. Vargas e Uruguaiana



Rio de Janeiro - Unidade Centro - RJ



Estacionamento Poeta Luiz Gama: Av. Passos, 120 - Centro Gratuito aos nossos doadores durante o período de doação!



(21) 3233-5950 e (21) 3257-1100



(21) 99829-7417

HORÁRIO DE ATENDIMENTO



Publicidade

Todos os dias, das 07h às 18h (inclusive sábados, domingos e feriados).