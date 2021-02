Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/02/2021 21:13

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou nesta sexta-feira, 12, que está negociando a compra de 2 milhões de vacinas prontas contra a covid-19. Os cientistas da entidade também trabalham desde a semana passada para produzir aqui os imunizantes, com a chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A aquisição de doses prontas seria uma forma de suprir a necessidade de mais vacinas no País neste momento.



A negociação está sendo feita com os laboratórios AstraZeneca, do Reino Unido, e Instituto Serum, da Índia. Segundo a Fiocruz, não há data exata para a chegada das doses. Em alguns locais, incluindo a capital do Rio, estima-se que possa faltar vacinas a partir da semana que vem, o que levaria a um atraso no calendário de vacinação.



Na semana passada, a Fiocruz recebeu um lote com 88 litros de IFA vindos da China. Armazenado a -55º na sede da fundação, na zona norte do Rio, o líquido é suficiente para produzir 2,8 milhões de doses. As primeiras vacinas fabricadas com esse material devem ser entregues ao Ministério da Saúde entre 12 e 15 de março, segundo previsão dos cientistas.



Outros dois lotes de IFA devem chegar da China ainda em fevereiro, em data ainda não definida. Ao todo, a Fiocruz espera receber em fevereiro IFA suficiente para produzir 15 milhões de doses do imunizante.