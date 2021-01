Por O Dia

Publicado 23/01/2021 08:37 | Atualizado 23/01/2021 08:38

Rio - O Estado do Rio de Janeiro não reservará a segunda dose do imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford/AstraZeneca para quem tomar a dose nesta primeira leva de vacinação. Na noite desta sexta-feira, o Rio recebeu, do Instituto Serum, da Índia, 180 mil doses da vacina , que, desde então, passam por análise de qualidade e segurança na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).