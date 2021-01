Vacina desenvolvida pela AstraZeneca/Universidade de Oxford contra a covid-19 AFP

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 23:08

Rio - O carregamento com dois milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus desenvolvidas pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneza, produzidas no Instituto Serum, na Índia, desembarcaram no Rio na noite desta sexta-feira.



As doses chegaram por volta das 22h em um avião da companhia aérea Azul, que fez o transporte de São Paulo até a capital fluminense. A aeronave foi recebida em uma cerimônia de "batismo" por dois caminhões do Corpo de Bombeiros.



Os imunizantes serão levados em caminhões escoltados por policiais federais à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde os líquidos passarão por análises de segurança – uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvis).



Na Fiocruz, as vacinas também serão etiquetadas com informações em português. O trabalho, segundo a fundação, deve durar a madrugada e manhã de sábado (23). A previsão da Fiocruz é que o material esteja pronto para ser devolvido ao Ministério da Saúde à tarde.