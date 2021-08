Felipe Prior e Gabi Prado - Reprodução

Publicado 16/08/2021 22:03

Felipe Prior está participando de um novo reality: 'Casa Malibu'. A atração, transmitida pela internet, tem a presença de vários ex-participantes de realities como Dani Seta, João Haddad e Matheus Novinho, de 'De Férias com o Ex', Olavo Junqueira, o Alvarinho, do 'Desimpedidos', Gabi Prado, de 'A Fazenda', entre outros. No terceiro capítulo do programa, Prior e Gabi Prado tiveram que trocar beijos por conta de uma dinâmica e foi um beijaço cinematográfico.

Prior já adiantou que ele e Gabi são só amigos, mas não fugiu da raia ao ser perguntado se tinha gostado do beijo. "Adorei. Ela beija bem gostosinho".