Publicado 16/08/2021 21:00 | Atualizado 16/08/2021 21:16

A ligação do cantor José Augusto com os folhetins da Globo não se deve apenas às aberturas ou às melodias que embalam os romances dos personagens, não. O dono do hit 'Aguenta Coração', que virou um clássico como tema de 'Barriga de Aluguel', de1990, e, mais recentemente, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, assumiu ser um aficionado por novelas.



"Eu sou aquele que acompanha a das seis, a das sete, a das nove, a das onze e a de uma da manhã, se tiver. Atualmente, estou vendo 'Império' pela segunda vez. E vejo não só por causa dos capítulos que me prendem, mas porque aprecio a produção e os atores. A gente tem escritores excepcionais, e é muito bom acompanhar e poder desfrutar dessa maravilha que é a dramaturgia no Brasil", destacou o artista, que está comemorando 48 anos de carreira.