Publicado 16/08/2021 19:46 | Atualizado 17/08/2021 09:01

Luciana Gimenez deu um susto na sua equipe nesta segunda-feira (16). A apresentadora passou mal e precisou ser atendida no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Após os primeiros exames, os médicos diagnosticaram que Luciana teve um pico de pressão e ficou algumas horas em observação. As gravações do seu programa na RedeTV! foram canceladas.