Glória Menezes e a equipe do Albert Einstein - Reprodução

Publicado 16/08/2021 19:39

Glória Menezes recebeu alta nesta segunda-feira (16) do Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, depois de ficar 10 dias internada na unidade por causada da Covid-19. A atriz fez questão de agradecer todos os profissionais, que cuidaram dela durante a internação. "Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho e muito obrigada pelo amor de todos vocês. Fiquem com Deus e é um alívio", disse a atriz.

De acordo com Tadeu Lima, assistente pessoal da artista, Glória Menezes permanecerá, por um período, recolhida em seu apartamento em São Paulo. Em seguida, ela vai se dirigir ao sítio que mantinha com Tarcísio Meira, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, para realizar uma cerimônia em homenagem ao marido.

Glória e Tarcísio Meira foram internados no Hospital Albert Einstein, após serem diagnosticados com a Covid-19. A atriz apresentou sintomas leves, já o marido desenvolveu uma quadro mais grave da doença, foi intubado na Unidade de Terapia Intensiva e morreu na última quinta-feira, dia 19.



Ai, gente, que emoção!

Glória Menezes recebe alta e recebe todo o carinho dos funcionários do hospital, onde estava internada.,

Glória, muita força, amor e saúde no seu caminho!

E assim que estiver melhor, volte para as telas, porque precisamos muito de você! pic.twitter.com/xbAenGyFEJ — Jorge Luiz Brasil (@jorgeluizbrasil) August 16, 2021

