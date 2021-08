Maria Cecília e Rodolfo - Reprodução

Publicado 16/08/2021 15:47

Grávidos do segundo filho, Maria Cecília e Rodolfo revelaram em um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (16), o sexo do bebê: o casal terá outro menino. Eles, que já são pais de Pedro, de 4 anos, fizeram questão de que o menino estourasse o balão com os papeizinhos azuis. "Filho é benção. Nosso coração está multiplicado de amor", escreveu a cantora.





O casal anunciou a nova gestação no Dia dos Pais. "Nossa volta para Campo Grande chegou como um presente em nossas vidas. O que num primeiro momento parecia apenas uma decisão em função da pandemia, longe dos palcos e dos shows, se tornou algo realmente maravilhoso. São dois grandes presentes que recebemos: ‘Se eu existo é por você’ e o nosso tão desejado segundo filho", escreveu ela.