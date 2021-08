Dony De Nuccio - Reprodução

Publicado 16/08/2021 16:56 | Atualizado 16/08/2021 17:05

Dony De Nuccio levou um susto danado neste final de semana. Ele contou em suas redes sociais que sofreu uma tentativa de assalto na Rodoanel, anel rodoviário da Grande São Paulo. O apresentador foi atacado com uma pedra ou tijolo no vidro dianteiro, mas não parou para ver o estrago. "Se acontecer com você na estrada, não pare jamais. Continue mesmo sem vidro e só encoste longe dali, em algum posto, em segurança. Poderia ter sido trágico. Foi livramento", contou De Nuccio em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. O apresentador explicou que continuou dirigindo mesmo com a visão parcialmente bloqueada pela rachadura no para-brisa. "Por sorte, não atravessou o vidro".

Em outro vídeo, Dony diz que falou com um amigo da polícia rodoviária, que confirmou que o método é usado em assaltos. "Ele falou 'pessoal joga de tudo lá, você não tem ideia'. (...) Ele até me deu uma dica, falou que o pessoal às vezes joga ovo, você vai tentar limpar, embaça o vidro inteiro, você encosta e nessa hora eles aproveitam", comentou o jornalista, reforçando a dica aos seguidores de nunca pararem caso isso aconteça".

Dony também deu entrevista sobre o episódio no programa 'Vem pra cá', do SBT.