Karol Conká - Reprodução

Karol ConkáReprodução

Publicado 16/08/2021 20:00 | Atualizado 16/08/2021 20:03

Karol Conká continua discretíssima nas redes sociais desde que saiu do 'BBB 21', mas nesta segunda-feira (16), ela resolveu contar que está trabalhando em um álbum novo. "Opa! Passando para desejar uma ótima semana para vocês. Eu estou aqui no meu estúdio, trabalhando muito no novo álbum e preparando novidades. Agradeço demais por todo carinho e mensagens, ter vocês junto comigo, contribui muito na minha evolução como pessoa e como artista. Espero e desejo que todo mundo esteja bem!", escreveu ela na legenda.