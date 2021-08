Indianara Siqueira mostra as lesões: agressão aconteceu em um bar da Lapa - DIVULGAÇÃO

Publicado 18/08/2021 06:59

Rio - A ativista transexual Indianara Siqueira denuncia ter sido espancada por um homem em um bar da Lapa, no último dia 7 de agosto. A ex-candidata a vereadora foi agredida ao defender uma colega que sofria assédio no local. Com fraturas e lesões no corpo e no rosto, ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Indianara deve registrar a ocorrência nesta quarta-feira (18) na 5ª DP (Mem de Sá).

Conhecida pela militância - é fundadora da Casa Nem, centro de acolhimento para pessoas LGBTQIA+ -, Indianara afirma que a agressão foi cometida por um homem conhecido na região da Lapa como 'Pitbull'.

"Eu fui defender uma das nossas acolhidas que estava sofrendo assédio. O agressor me atacou com dois socos no lado direito do rosto, desmaiei e bati com a cabeça no chão. Ainda me roubaram dois celulares e minha bolsa, inclusive cartões de crédito" relata a ativista, que precisou de tempo para se recuperar, e então denunciar o caso. "Somente agora tenho condições físicas e psicológicas de denunciar", explica.



A advogada Paula Alves deve acompanhar Indianara no registro de ocorrência da delegacia. Militantes pretendem fazer uma manifestação na porta da 5ª DP, a fim de chamar atenção para o caso. "O homem usou da força e lesão corporal para efetuar o roubo e praticar o crime. Além da importunação sexual contra a travesti conhecida como Dani, que é acolhida pela Casa Nem", explica a advogada.