Publicado 17/08/2021 12:06

Duque de Caxias - O projeto Pequenos Passos, implementado em 2018, pela Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, vem transformando vidas. A iniciativa oferece a meninos e meninas a oportunidade de terem acesso gratuito às aulas de ballet clássico. Atualmente, o projeto, que é itinerante, funciona em três unidades escolares: Escola Municipalizada Sergipe, Creche-Escola Municipal Professora Maria Anger Dias Guarino e Creche Ayrton Senna.

“Quando meus pais se separaram, eu fiquei em depressão, e isso me afetou muito na escola, pois perdi o interesse e ainda repeti o ano. Mas foi, nas aulas de ballet que encontrei a alegria para voltar a ser feliz, foi o que me deu forças. Minhas notas melhoraram e, hoje, penso em ser bailarina igual a minha professora ou aquelas que aparecem na TV”, contou Nycolly Moreira, de 11 anos, estudante de ballet clássico, na Escola Municipalizada Sergipe, em Xerém.



Após um período de quase dois anos de afastamento por conta da pandemia, o projeto Pequenos Passos acaba de retornar às atividades presenciais. Ao todo, são cerca de 100 estudantes, de 3 a 14 anos de idade, que começaram a frequentar as aulas de ballet no contraturno escolar e, que foram divididos em 10 turmas, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. A procura é tanta que ainda conta com uma fila de espera.

De acordo com a professora de Ballet, e integrante do Departamento de Programas e Projetos Educacionais da SME (DPPE), Grazi Di Castro, o trabalho tem alcançando resultados promissores.

“É uma satisfação para mim. A mudança comportamental nos alunos é visível. Trabalhamos muito, por exemplo, a parte da disciplina, pois é essencial não só no ballet, mas na vida deles também. Temos alunas aqui que já ganhou até prêmio e uma bolsa para estudar na Mudart, que é uma escola tradicional de dança em Duque de Caxias”, orgulha-se a professora. E, acrescenta: “Quando a criança quer realmente seguir o caminho, e a gente percebe que ela tem potencial, a encaminhamos para alcançar voos maiores”.



Já a diretora da Escola Municipalizada Sergipe, Halline Fialho, destaca que o ballet mudou significativamente a rotina da escola.

“A procura até aumentou. Tem criança que vem com a mãe para fazer a matrícula e já pergunta pelo ballet. Passamos a ser referência na comunidade, pois não existia esse trabalho na região. É gratificante, é prazeroso, é um avanço”, celebra a diretora.



Para participar das aulas, a professora Grazi conta que os responsáveis pelos alunos só precisam arcar com o uniforme completo do ballet.

“É muito legal, porque todos seguem a risca as orientações. O ensino é dividido em níveis, que começam desde a preparação para a dança até a preliminar II do ballet, e o aluno sai pronto para estudar níveis mais avançados”, explica.



A empolgação também é contagiante em meio aos pais e responsáveis dos alunos. Luciana Rodrigues, por sua vez, que é mãe de Ana Luiza Rodrigues, 6 anos, aluna da Escola Municipal Maria Anger, conta que só tem gratidão pela oportunidade.

“Minha filha está muito empolgada. Acorda bem cedinho já falando na aula de ballet. Não temos recursos para pagar uma aula dessa e ter de graça na escola onde ela estuda, é maravilhoso”, vibra a mãe.



No final do ano, é realizado um espetáculo em um teatro, aberto ao público, com todos os alunos do ballet, apresentando suas coreografias.