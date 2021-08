Fundec realiza evento de capacitação para jovens - Divulgação

Fundec realiza evento de capacitação para jovensDivulgação

Publicado 17/08/2021 10:08

Duque de Caxias - A Escola Técnica da Fundec realizou um evento de capacitação profissional para os jovens de Duque de Caxias, organizado pela coordenadoria de juventude da cidade, visando preparar esse público para um mercado cada vez mais competitivo. Participaram da atividade os coordenadores, Ewerton Panda e Marcos Jean e, também, a consultora de aprendizagem da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Joyce Alvim, a gestora de recursos humanos, Cláudia Silva, o coordenador do núcleo de integração da Rede Mondó, Humberto Bastos, a diretora de gente e gestão de recursos humanos da Seara/JBS, Tatiana Siqueira, e a presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, Márcia.



"É um assunto de extrema relevância, visto que o advento da tecnologia e das redes sociais podem se tornar um grande aliado para esses jovens que estão sempre conectados à internet, então nossa missão é direcioná-los no uso correto dessas ferramentas", concluiu Joyce.

Fundec realiza evento de capacitação para jovens Divulgação



Ewerton Panda disse que a troca de informações e experiências com os participantes é essencial, não só para passar conhecimento, como para entendê-los também. Ewerton Panda disse que a troca de informações ecom os participantes é essencial, não só para passar conhecimento, como para entendê-los também.

Publicidade

"Precisamos compreender quais as necessidades desses jovens, suas dificuldades e seus pontos fortes, para auxiliá-los a fim de que possam ter êxito no mercado, desde a elaboração de um bom currículo que destaque o ponto forte deles, até a postura em uma entrevista de emprego", afirmou.