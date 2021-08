Isabela Gonçalves Fernandez tinha 20 anos - Reprodução

Publicado 12/08/2021 10:02 | Atualizado 12/08/2021 10:54

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando a morte de uma jovem no último domingo, 8, em Paracatu, cidade no noroeste de Minas Gerais. Isabela Gonçalves Fernandez estava numa festa com amigos quando começou a passar mal. Em seguida, a jovem foi levada ao Hospital Municipal de Paracatu, onde morreu pouco após dar entrada. Antes, a jovem teria avisado a uma colega que teria tomado uma substância que não sabia o que era.



Segundo informações do jornal O Globo, logo após revelar ter ingerido a substância, Isabela foi levada pela amiga para um banheiro, onde vomitou bastante. Logo depois, a amiga e uma rapaz que estava com elas a levaram, ainda consciente, para o hospital.



O corpo de Isabela foi levado para o Posto Médico-Legal e submetido a uma necrópsia. O material coletado foi enviado para perícia no Instituto de Criminalística, em Belo Horizonte.



A Polícia Civil afirma estar fazendo diligências e ouvindo testemunhas que estiveram com a jovem no dia em que ela morreu.



A mãe da jovem, Claudirene Gonçalves dos Santos, postou fotos com a filha e uma imagem de luto em redes sociais. Em mensagens de apoio, muitas pessoas lamentaram a morte precoce da jovem.



"Nem estou acreditando, muito triste, uma doce menina. Uma perda irreparável!!! Só Deus mesmo para confortar essa dor tão grande! Meus sinceros sentimentos!", escreveu um usuário. Claudirene respondeu: "Sim, minha doce Isabela (...) Tinha um coração tão grande, amava criança".



A irmã de Isabela publicou um texto sobre a jovem, onde a descreveu como "uma pessoa tranquila e de um coração imenso": Qualquer pessoa gostaria de te ter como amiga, uma pessoa que se preocupa com o próximo o tempo todo (...) uma inocência que até quem fazia o mal a você, você ajudaria".