Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) - Pedro França/Agência Senado

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM)Pedro França/Agência Senado

Publicado 12/08/2021 09:05

Brasília - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a comissão está "próxima do fim". Isso porque o grupo de parlamentares já possui "dados suficientes para fazer um relatório final" e, hoje, "não tem mais nada ou quase nada a investigar".



Em conversa com a jornalista Bela Megale, Aziz afirmou que "a CPI tem que fazer o relatório e acabar. Hoje o momento é de elaborar o relatório final. A CPI já avançou e mostrou muitas coisas que o Brasil não sabia sobre o descaso no combate à pandemia".

Mesmo com a perspectiva de finalizar seus trabalhos, a comissão ainda possui novos capítulos, como a acareação aprovada entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) para apurar divergências nas versões sobe o processo de importação da vacina Covaxin.

Publicidade

Renan Calheiros (MDB-AL), senador e relator da CPI da Covid, durante entrevista ao programa 'Roda Viva' na última segunda-feira, 9, afirmou que a comissão avalia enquadrar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em crime de responsabilidade. A base de acusação seria a forma como o governo federal conduziu o enfrentamento à pandemia.

Integrantes da comissão ainda não descartam a possibilidade de propor o indiciamento do presidente da República nos crimes de charlatanismo, curandeirismo e propaganda enganosa.