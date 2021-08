Caxias reforma escola municipal e constrói nova praça no Parque Lafaiete - Divulgação

Publicado 18/08/2021 14:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai concluir, nos próximos dias, as intervenções feitas na Escola Municipal Olga Teixeira, localizada no bairro Parque Lafaiete, no primeiro distrito. Entre elas, está o aumento de carga elétrica em toda a unidade para a instalação de aparelhos de ar condicionado, a reforma das três quadras poliesportivas, com a pintura do piso, recuperação dos alambrados e das balizas, além da implantação de nova iluminação em led, recuperação e pintura da cobertura.

No pátio, foi executada a implantação de piso intertravado no entorno das quadras, com nova rede de drenagem. A administração municipal criou também um banheiro para pessoas com deficiência e realizou a reforma completa dos vestiários. A Escola Municipal atende 963 alunos do Ensino Fundamental, do 4º ao 9º ano, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da classe especial de surdos.



Na região, a Prefeitura atuou ainda com o trabalho de recapeamento asfáltico na rua Maria Luiza Reis, próxima a Avenida Nilo Peçanha.

Nova praça do Parque Lafaiete



Ainda no mesmo local, a Prefeitura de Duque de Caxias concluiu a construção da nova área de lazer com iluminação em led e vários atrativos para os moradores do bairro. Pensando em um ambiente que integrasse espaço para a prática esportiva, recreação infantil e área de contemplação para toda família, foi construído uma praça com playground, academia de ginástica, estação de jogos de mesa e pavimentação.

