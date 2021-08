DEAM de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/08/2021 15:05

Duque de Caxias - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias prenderam um homem que retirou a ex-companheira à força de casa, a levou para sua residência, a manteve presa e obrigou que mantivesse relações sexuais com ele. O caso foi registrado na última sexta-feira (13/08). Os agentes solicitaram à Justiça um mandado de prisão temporária e ele foi preso no bairro Santo Antônio.

Ainda de acordo com as investigações, ao tomar conhecimento de que a vítima registrou ocorrência contra ele na delegacia, o autor criou perfis falsos em redes sociais para ameaçar e difamar a imagem da mulher e da família dela. O acusado chegou a mandar fotografias com homens armados e encapuzados para intimidá-la.

Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar à disposição da Justiça.