Senac de Caxias está com vagas abertas para cursos profissionalizantesDivulgação

Publicado 18/08/2021 15:36

Duque de Caxias - A unidade dode Duque de Caxias está com inscrições abertas paracom início a partir do dia 24 de agosto. Há opções nas áreas de Saúde, Administração, Informática, Logística e Estética. Os cursos são presenciais e aspodem ser feitas diretamente na unidade. Mais informações podem ser obtidas no site www.rj.senac.br, pelo telefone: (21) 2018-5868, whatsapp: (21) 99108-3456 ou email [email protected] Na área de Logística, há vagas para os cursos de Assistente em Logística, com início no dia 24.08, e Técnico em Logística, que começa em 13 de setembro. Também há vagas para Técnico em Administração, com início em 30 de agosto, e Técnico em Informática, começando em 20 de setembro.