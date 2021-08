Fred é esperança de gols do Fluminense nas quartas de final da Libertadores - Mailson Santana/Fluminense

Fred é esperança de gols do Fluminense nas quartas de final da LibertadoresMailson Santana/Fluminense

Publicado 19/08/2021 08:01

A má fase, a pressão sobre o treinador e os desfalques terão de ser deixados de lado para que o Fluminense consiga retornar à semifinal da Libertadores após 13 anos. Para manter vivo o sonho da conquista internacional, o Tricolor precisa vencer - por qualquer resultado - fora de casa o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, às 21h30, ou empatar por três ou mais gols. Em caso de novo 2 a 2 no Equador, assim como no Maracanã, a decisão irá para os pênaltis.



Com o futuro em jogo, o Fluminense vive situação semelhante à última rodada da fase de grupos, quando precisava vencer os argentinos do River Plate fora de casa para se classificar. E o Tricolor conseguiu muito em função da boa atuação e do seu bom desempenho como visitante na Libertadores deste ano.



Afinal, a equipe de Roger Machado está invicta longe do Rio, com três vitórias e um empate. São oito gols marcados e apenas três sofridos: 2 a 1 sobre o Santa Fé-COL, 1 a 1 com o Junior Barranquilla-COL, 3 a 1 sobre River Plate e 2 a 0 em cima do Cerro Porteño-PAR. Retrospecto que dá um ânimo a mais, até porque o adversário não será dos mais fáceis jogando em casa.



O Barcelona, por outro lado, tem um dos melhores desempenhos como mandante, com 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e dois sofridos. Uma parada dura para o Tricolor, que ainda por cima não terá Caio Paulista e Gabriel Teixeira, machucados, no ataque.



Pressionado e sob risco de demissão em caso de eliminação, Roger Machado terá de se reinventar, assim como aconteceu contra o River Plate. Luiz Henrique será titular por um dos lados, mas a dúvida pelo outro permanece, com Kayky, Lucca e John Kenedy como opções. Outra possibilidade seria escalar André no meio, formando três volantes. Por fim, Nenê e Cazares disputam a vaga como meia.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago, Martinelli e Nenê (Cazares); Luiz Henrique, Kayky (John Kenedy ou André) e Fred.