Ødegaard está de volta ao ArsenalAFP

Publicado 19/08/2021 12:21

Londres - O Arsenal intensificou sua presença na janela de transferências do mercado europeu e acertou com um nome bastante conhecido pela torcida. Martin Ødegaard, que pertence ao Real Madrid e defendeu o clube londrino na última temporada, está sendo negociado desta vez em definitivo com os Gunners. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a equipe inglesa pagará 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 247 milhões) pelo norueguês.

Na temporada 2020/21, Ødegaard atuou 20 vezes pelo Arsenal e marcou dois gols. Mesmo com números não tão bons, o meia caiu nas graças do torcedor do clube do norte de Londres durante seu período de empréstimo. Quando retornou ao Real Madrid, o norueguês viu um novo cenário, desta vez sem Zidane, e ouvindo que não fazia parte dos planos de Carlo Ancelotti

Para fazer a contratação, o clube de Londres precisava vender o meio-campista Joe Willock para o Newcastle United em uma transação no valor de 25 milhões de libras (R$ 181,84 milhões), que se concretizou nesta semana.

Para o meio-campo, os Gunners ainda pensavam em contar com Maddison, do Leicester, Aouar, do Lyon, além das primeiras investidas, recuadas posteriormente, por Philippe Coutinho.

O Arsenal ultrapassa a casa dos 130 milhões de euros gastos nesta janela de transferências, mas sem nenhuma contratação de muito impacto na Europa.