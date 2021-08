Manchester City é o atual campeão inglês - AFP

Manchester City é o atual campeão inglêsAFP

Publicado 09/08/2021 16:15

Londres - Buscando reforçar o meio-campo o Arsenal pode fazer uma proposta nos próximos dias para contratar Bernardo Silva, um dos destaques na última temporada do Manchester City. Com a chegada de Grealish aos Cityzens, o jogador português deve perder espaço com Guardiola, que já declarou não se opor a uma negociação.

De acordo com o periódico "Mirror", da Inglaterra, a diretoria dos Gunners vê o meia português como uma espécie de plano B com a possível recusa na transferência de Maddison, do Leicester. O Arsenal ainda tenta manter o norueguês Martin Ødegaard, peça de confiança do técnico Mikel Arteta.

Publicidade

O fato de Arteta ter trabalhado com Bernardo Silva nos tempos em que era auxiliar de Guardiola pode ser um diferencial na tentativa de assinar com meio-campo, que buscava se transferir para a Espanha, mas com a dificuldade enfrentada pelos clubes de La Liga vê o Arsenal como um destino mais provável.

Com a chegada de Grealish ao elenco do Manchester City, o técnico Pep Guardiola assumiu na última semana que deve se desfazer de algumas peças do elenco e Bernardo Silva não encontraria dificuldades para uma negociação.