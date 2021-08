Seleção ficou com o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio - AFP

Publicado 09/08/2021 15:17

Rio - Embarcou como favorita e voltou com uma frustração inimaginável. Na manhã desta segunda-feira (9), a seleção masculina de vôlei desembarcou no Brasil após terminar os Jogos Olímpicos na quarta colocação. Ainda digerindo o resultado inesperado, o planejamento para o próximo ciclo olímpico já começou e os comandados de Renan Dal Zotto terão apenas sete dias de descanso.

Isso porque na próxima semana o grupo se reapresenta ao Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, no Rio de Janeiro, para iniciar a preparação visando o Sul-Americano, que acontecerá entre 1º e 5 de setembro, em Brasília. Os dois melhores colocados confirmam vaga no Mundial de 2022.

O técnico Renan Dal Zotto confirmou algumas mudanças para a próxima convocação. Alguns atletas ganharão um descanso maior, mas outros podem ter encerrado sua história vestindo a camisa do Brasil nas quadras pelo mundo.

"Vamos ter o Sul-Americano daqui a três semanas. Já nos apresentaremos em Saquarema na semana que vem com um grupo bastante diferente. Alguns precisam descansar, outros precisam se recuperar fisicamente. Leal já estava planejado voltar a Cuba para documentações. Então não vai ser possível ele jogar o Sul-Americano. Wallace já deu sinais de que estaria chegando no momento de repensar", disse o técnico Renan.

O levantador Bruninho preocupou com sua fala após a derrota para a Argentina, na disputa pela medalha de bronze. Na oportunidade, o jogador colocou em cheque sua participação nos Jogos de Paris, em 2024, mas no momento do desembarque garantiu que foi algo dito no "calor do momento".

"Foi um momento de frustração muito grande. Estou empolgado com o que tenho pela frente. Em setembro vou para a Itália, tenho contrato com o Modena. Focado. Faltam três anos para as próximas Olimpíadas. Quero no dia a dia me manter no alto nível, tentar melhorar cada vez mais, evoluir. Vou deixar isso aí nas mãos do Renan que é o chefe. Por mim, eu tenho muita vontade ainda de conquistar mais uma medalha olímpica", disse o três vezes medalhista em Olimpíadas.

É um momento de provável reformulação na seleção brasileira. O Sul-americano deve mostrar novos nomes que serão avaliados por Renan Dal Zotto para a formação do próximo ciclo, que será focado totalmente na preparação para as Olimpíadas de Paris, em 2024.