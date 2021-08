Olivia Podmore participou das Olimpíadas do Rio, em 2016. - Foto: Reprodução

Publicado 09/08/2021 15:13

Rio - A ciclista profissional neozelandesa, Olivia Podmore, morreu, hoje, aos 24 anos. A atleta participou dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A informação foi divulgada pelo irmão de Olivia, Mitchell Podmore, em uma publicação no Facebook. No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

"Descanse em paz, minha linda irmã. Você estará em nossos corações para sempre. O Ciclismo da Nova Zelândia, nossos ciclistas e equipe estão profundamente tristes com a perda de uma de nossas jovens ciclistas. Olivia era uma ciclista muito amada e respeitada em nosso time", disse Mitchell.

De acordo com o Stuff, a polícia de Waikato afirmou que atendeu a um chamado de uma morte em uma propriedade de Cambridge na noite desta segunda-feira (manhã no Brasil). A polícia ainda está investigando.