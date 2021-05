Revelado pelo Vitória, David Luiz não terá o contrato renovado pelo Arsenal e está com o futuro incerto na Europa Divulgação/Arsenal

Publicado 14/05/2021 17:16

Londres - David Luiz tem data para se despedir do Arsenal, da Inglaterra. De acordo com a inglesa, o zagueiro não terá o contrato renovado ao término do atual vínculo, em julho. Nesta sexta-feira, ele se reuniu com a diretoria do clube londrino para acertar os detalhes da saída ao fim da temporada.

Oficialmente, David Luiz ainda não se pronunciou sobre o futuro. Natural de Diadema, interior de São Paulo, o zagueiro foi revelado pelo Vitória. Vendido em 2007 para o Benfica, de Portugal, com apenas 19 anos, construiu toda a carreira na Europa, com passagens pelo Paris Saint-Germain, da França, além de Arsernal e Chelsea, na Inglaterra. Entre 2010 e 2017, colecionou convocações para a Seleção e defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014.



Há dois anos no Arsenal, o zagueiro conquistou a Copa da Inglaterra 2019/20 e a Supercopa da Inglaterra no início da temporada atual. Com o título do Campeonato Inglês garantido antecipadamente pelo Manchester City, os Gunners ocupam o nono lugar. Em recuperação de uma lesão muscular, o zagueiro corre o risco de se despedir do clube sem ter a chance de vestir a camisa do Arsenal nas duas últimas rodadas contra o Crystal Palace, na próxima quarta-feira, e Brighton, dia 23.