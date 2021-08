Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/08/2021 12:03

Rio - Para Enderson Moreira, o Botafogo não depende de nenhum jogador, mas sim do conjunto. Após o empate em 1 a 1 com o Guarani, o treinador negou que haja uma 'Chaydependência' no Alvinegro. Vale ressaltar que o meia estava em campo na última partida, mas não atuou bem.

"Acho que a gente já deu uma demonstração durante esse período que conseguimos vitórias importantes. Nossa vitória contra o Confiança foi sem o Chay em campo. Não criamos nenhum tipo de dependência com nenhum atleta. Claro que são jogadores importantes, mas eu não tenho isso de lamentar as ausências. Gosto de exaltar acima de tudo quem entra, as presenças. A gente tem que buscar alternativas", disse Enderson antes de completar:

Publicidade

"O jogador não vai desenvolver sempre o seu melhor jogo, mas a gente tem que criar outros recursos para isso. De uma maneira geral, não fizemos um bom jogo tecnicamente. Em determinado ponto do jogo, a equipe do Guarani se jogou para frente, e a gente sabia que, se selecionasse melhor essa transição, poderia criar situações melhores"