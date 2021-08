Botafogo x Guarani - Thomaz Marostegan/Guarani FV

Botafogo x Guarani Thomaz Marostegan/Guarani FV

Publicado 18/08/2021 20:54 | Atualizado 18/08/2021 21:02

São Paulo - O torcedor do Botafogo experimentou por alguns minutos a sensação de estar no G-4 da Série B. Porém, após abrir o placar, a equipe carioca acabou cedendo o empate por 1 a 1 em duelo realizado contra o Guarani, nesta quarta-feira, em Campinas. Com o resultado, a equipe de Enderson Moreira chegou aos 39 pontos e terminou o primeiro turno da competição fora da zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

O gol alvinegro foi marcado no primeiro tempo por Rafael Navarro. O jovem, que negocia a renovação do seu contrato, quebrou um jejum de nove jogos sem marcar com a camisa alvinegra. O Bugre empatou no segundo tempo com Andrigo.

Publicidade

Jogando fora de casa, o Botafogo não se intimidou e conseguiu criar a primeira chance da partida em Campinas. Aos 10 minutos, Diego Gonçalves viu bem o avanço de Chay e lançou. O camisa 14 conseguiu o domínio e ficou frente e a frente com Rafael Martins, mas o goleiro do Guarani conseguiu ir bem e evitou que o Glorioso abrisse o placar.



Publicidade

Na segunda oportunidade, o Botafogo conseguiu abrir o placar. Em contra-ataque iniciado com belíssimo passe de Hugo, Rafael Navarro saiu na cara de Rafael Martins. O atacante do Botafogo teve que chutar duas vezes para balançar as redes do clube paulista. Com o gol, o jovem encerrou um jejum de nove jogos sem fazer um gol.

Quatro minutos depois, por muito pouco, o Botafogo não conseguiu ampliar. Rafael Navarro viu bem Marco Antônio que também ficou frente a frente com Rafael Martins, porém, a finalização do jogador do Botafogo não foi legal e acabou indo pela linha de fundo.

Publicidade

A segunda metade do primeiro tempo acabou não sendo tão boa para o Botafogo. O Glorioso recuou um pouco e não assustou o Guarani. Os donos da casa tiveram duas boas oportunidades com Lucão, porém, a finalização do atacante do Bugre acabou indo para fora, sem alterar o placar no Brinco de Ouro.

O segundo tempo começou com o Guarani disposto a mudar o rumo da partida. Com apenas dois minutos, o clube de Campinas buscou o empate. Após boa jogada coletiva dos donos da casa, Diogo Mateus cruzou na medida para Andrigo, que cabeceou para o fundo das redes do Botafogo.

Publicidade

O gol sofrido fez o Botafogo sentir bastante. Porém, o Guarani não conseguiu estabelecer uma pressão na partida. O ritmo do duelo caiu bastante. Uma nova chance só foi criada aos 29 minutos. Em cobrança de falta, Diego Gonçalves obrigou o goleiro Rafael Martins a fazer boa defesa no Brinco.

Aos 36 minutos, o Glorioso quase fez o segundo. Oyama achou bem Diego Gonçalves, que finalizou prensado com a defesa do Guarani, a bola sobrou para Rafael Moura, que finalizou para boa defesa do goleiro Rafael Martins, que salvou o clube paulista.

Publicidade

Nos últimos momentos, nenhuma das duas equipes conseguiu ensaiar uma pressão. Faltou inspiração para Guarani e Botafogo, e com isso, nenhuma grande oportunidade foi criada. Com isso, o empate acabou persistindo até o apito final no Brinco de Ouro.



FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 x 1 BOTAFOGO



Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP

Arbitragem: Marielson Alves Silva (BA)

Cartões amarelos: Lucão do Break (Guarani), Ronaldo Alves (Guarani), Bruno Silva (Guarani), Tony (Guarani) e Diogo Mateus (Guarani); Hugo (Botafogo)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Rafael Navarro (Botafogo), aos 24 minutos do 1º tempo; Andrigo (Guarani), aos 3 minutos do 2º tempo



GUARANI: Rafael Martins; Diogo Mateus, Carlão, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva e Tony (Pedro Acorsi); Bruno Sávio, Andrigo e Júlio César (Pablo); Lucão do Break (Maxwell). Técnico: Daniel Paulista.



BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Hugo; Luís Oyama, Barreto (Pedro Castro) e Chay (Ênio); Marco Antônio (Warley), Diego Gonçalves (Matheus Frizzo) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.