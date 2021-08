Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Mais confiante e em boa fase desde a chegada do técnico Enderson Moreira, o Botafogo chega à última partida do turno da Série B em alta e bem perto do G-4. Se vencer o Guarani, nesta quarta-feira às 19h no Brinco de Ouro, o Glorioso ultrapassará o adversário e seguirá embalado na competição em busca do objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro.

Uma possibilidade que se tornou viável, mas que há pouco tempo era difícil para o torcedor acreditar. Quando assumiu, Enderson chegou com o Botafogo mais próximo da zona de rebaixamento e sem conseguir apresentar um futebol competitivo. Desde então, quando estreou contra o Confiança, foram cinco vitórias e apenas uma derrota, o que recolocou o Glorioso na luta por uma vaga na Série A de 2022.



No período em que o treinador assumiu, nenhum outro clube fez mais pontos que o Botafogo. São 15 em seis rodadas, num aproveitamento de 83,3%. Segundo colocado antes do início da 19ª rodada, o CRB somou 14 pontos, enquanto o então líder há seis rodadas, Náutico, fez apenas dois.



Como comparação, o Botafogo atual superou os 13 pontos conquistados em 10 rodadas com Marcelo Chamusca, o que explica o porquê de mesmo com o aproveitamento atual seguir fora do G-4. Mas agora a história é diferente.



E para seguir embalado, o Botafogo deve ir a campo com: Diogo Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Carli e Hugo; Luís Oyama, Barreto (Pedro Castro), Marco Antônio, Chay e Diego Gonçalves; Rafael Navarro.