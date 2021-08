Nilton Santos vira área de especial interesse turístico, cultural e desportivo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/08/2021 19:54

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, comemorou, nesta terça-feira, a decisão da Prefeitura do Rio que declarou o entorno do Nilton Santos como "Área de Especial Interesse Cultural, Turístico e Desportivo". Em nota oficial, o mandatário destacou que o decreto reconhece os impactos culturais e econômicos do estádio na comunidade.

- O Estádio Nilton Santos está consolidado como uma referência no Rio. Esse decreto é sensacional por reconhecer os impactos culturais e econômicos da casa do Botafogo na comunidade. Certamente, teremos uma valorização ainda maior do local, tanto em retorno de marca quanto em possibilidade de geração de novas receitas. Vamos continuar trabalhando com afinco para transformar o estádio e explorar todo o seu potencial - comemorou Durcesio.

Agora, as ruas e áreas perto do estádio passarão por uma valorização e terão novos equipamentos de lazer. A intenção é promover o turismo no local e, consequentemente, no próprio Nilton Santos.

CEO Jorge Braga, à esquerda, e o presidente Durcesio Mello, à direita, no Estádio Nilton Santos (Foto: Vitor Sílva/Botafogo) Vale lembrar que o Nilton Santos foi palco dos Jogos Pan-Americanos de 2007, Olimpíada do Rio e Paraolimpíada do Rio, de 2016, e, mais recentemente, a Copa América. O LANCE!, inclusive, noticiou que a diretoria do Botafogo debatia estas questões com Eduardo Paes desde o fim de maio.

- Há um diálogo permanente com o mercado na negociação dos nossos ativos. O Nilton Santos passa a ter ainda mais representatividade e oportunidades de negócio, mas para que se concretizem na plenitude é necessário a ampliação do prazo de concessão do estádio e da destinação de uso - comemorou o CEO Jorge Braga.

VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO NA ÍNTEGRA A Prefeitura do Rio decretou, nesta terça-feira, o entorno do Estádio Nilton Santos como "Área de Especial Interesse Cultural, Turístico e Desportivo". Para o Botafogo, a regulamentação significa a primeira importante conquista de uma série de movimentos estratégicos que visam a valorização da casa alvinegra. Nos últimos meses, o Presidente Durcesio Mello participou de reuniões com o poder público municipal em prol do fomento às atividades no local, e vibrou com a decisão.

Construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, o Estádio Nilton Santos foi erguido no antigo terreno da Rede Ferroviária Federal, na Rua José dos Reis, no bairro do Engenho de Dentro. Entre grandes espetáculos que foi palco ao longo dos 14 anos de história, destaca-se a Olimpíada Rio 2016. Recentemente, o entorno do estádio foi abraçado pela população para a prática de atividades culturais, esportivas e gastronômica, tornando-se um "point" na zona norte.

"Há um diálogo permanente com o mercado na negociação dos nossos ativos. O Nilton Santos passa a ter ainda mais representatividade e oportunidades de negócio, mas para que se concretizem na plenitude é necessário a ampliação do prazo de concessão do estádio e da destinação de uso", afirmou o CEO Jorge Braga.