Luís Oyama tem contrato de empréstimo até dezembroVitor_Silva

Publicado 18/08/2021 11:15

Uma cláusula contratual pode ajudar o Botafogo a manter um dos destaques da temporada 2021 por mais tempo no clube. O Alvinegro tem, durante o período de empréstimo, uma preferência para igualar qualquer proposta por Luís Oyama e conversar com o Mirassol, clube que detém os direitos econômicos do jogador.

Não há nenhum tipo de valor ou opção de compra definida entre as partes. O contrato prevê que até o dia 31 de dezembro, data que termina o empréstimo de Luís Oyama, o Botafogo tem a preferência sobre qualquer outra equipe do Brasil nas questões contratuais do atleta.



Ou seja, se o Mirassol receber uma proposta de um outro clube interessado em Luís Oyama até o fim de 2021, o clube paulista é obrigado a notificar o Botafogo e dar um tempo para o Alvinegro decidir se vai igualar os números apresentados pelo outro time ou não.



A avaliação de Luís Oyama internamente é positiva, mas o Botafogo ainda não fez contatos oficiais com o Mirassol visando a uma hipotética negociação de compra definitiva do jogador. Nos últimos dias, a diretoria do Glorioso tem focado nos negócios envolvendo Chay e Rafael Navarro.



O camisa 5 é um dos principais jogadores do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e já possui, mesmo em pouco tempo, números superiores aos da temporada passada, com a Ponte Preta.