Publicado 19/08/2021 18:57

Dos males, o menor. O Botafogo empatou com o Guarani na última quarta-feira, no fechamento do primeiro turno da Série B do Brasileirão. Após a partida, Hugo disse que o placar de 1 a 1 não foi o esperado pelo grupo, mas que pontuar é bom.

– Não foi o resultado que queríamos, mas o importante é pontuar fora de casa. Agora é trabalhar e focar no jogo contra o Vila Nova - afirmou o lateral-esquerdo, em entrevista à "BotafogoTV".

O lateral-esquerdo teve participação importante no resultado. A jogada do gol do Botafogo, marcado por Rafael Navarro, nasce de um passe longo do camisa 16.



– Jogador deles (Guarani) tentou fazer uma virada nas minhas costas, consegui interceptar e olhei para frente. O professor pede muito para sempre jogar para frente, vi o Navarro livre fazendo a profundidade e saímos felizes com o gol - explicou a jogada.

NAVARRO VALORIZA PONTO

Autor do gol, Rafael Navarro compactuou com o discurso de Hugo: o resultado no Brinco de Ouro da Princesa poderia ter sido melhor, mas pontuar longe do Rio de Janeiro é algo a ser valorizado.

- Claro que não é o resultado que a gente queria, mas acho que é sempre importante estar pontuando para a sequência do campeonato. Agora é trabalhar forte e pensar no Vila Nova domingo para subir na tabela - ressaltou.