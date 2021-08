Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Campinas - Nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Botafogo empatou sua última partida do primeiro turno da Série B. O técnico Enderson Moreira admitiu que a atuação contra o Guarani foi abaixo do esperado, mas citou a maratona de jogos e viagens do alvinegro na reta final da primeira parte do campeonato.

"Tínhamos muita preocupação com esse jogo. Além da qualidade do adversário, tinha a questão de fazer nosso terceiro jogo em seis dias. Viemos aqui sem treinar o grupo taticamente, só pensamos em recuperá-lo. Eu tinha muita dúvida de como seria nosso desempenho em cima de tanto desgaste. Tecnicamente não fizemos um jogo como podemos fazer, mas tudo em virtude dessa sequência extremamente difícil. Isso sempre pesa um pouco", disse Enderson, que completou em seguida:

"Isso não serve de desculpa, mas cria maiores dificuldades. Hoje percebemos que os atletas tiveram que tirar forças e nesse sentido estou orgulhoso, porque deram uma prova de superação. Tinha dúvidas se conseguiria manter o nível de competitividade que havíamos mostrando nesse período. Se estivéssemos um pouco melhor tecnicamente teríamos criado mais situações, porque o Guarani se jogou muito para frente em determinado momento."

O empate em 1 a 1 foi minimizado pelo técnico do Botafogo. São 16 pontos conquistados em 21 possíveis desde a chegada do novo comandante a General Severiano.

"Sei muito bem que teremos jogos muito difíceis e que não vamos conseguir vencer todos. O importante é que a gente também leva um ponto para casa jogando contra uma grande equipe. Temos que ter tranquilidade para evoluir e buscar mais um resultado positivo", finalizou Enderson.

O Botafogo volta a campo neste domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos, para a abertura do segundo turno do Brasileirão Série B, diante do Vila Nova.