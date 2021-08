Letícia Bufoni representou o Brasil na estreia do skate nos Jogos Olímpicos - Reprodução/SporTV

Publicado 19/08/2021 12:24

Rio - Medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Kelvin Hoefler voltou a falar sobre a relação conturbada com Letícia Bufoni. Em entrevista ao programa Bolívia Talk Show, do canal Camisa 21, o skatista voltou a trocar farpas com a colega.

"Eu tenho a minha índole: o certo pelo certo. Quando tem algo errado, eu cobro mesmo. E o Duda (presidente da CBSk) fica em cima do muro tentando apaziguar as coisas. A Letícia tá com umas ideias erradas e está influenciando outras pessoas com isso", declarou.

"Eu cresci junto com a Letícia, a gente andou de skate junto, mas do nada ela começou a falar umas baboseiras... aí para, né? Quer desmerecer o bagulho que só foi feito para o Brasil. A gente conquistou para o Brasil, pelo skate, agora ela quer atrapalhar isso. Ela é skatista, não é fofoqueira. Ela quer aparecer na mídia. Vai andar de skate, meu. Ela tretou agora com o Medina. Apoia o cara e é isso, agora foi querer surfar na onda do Ítalo", completou.