Gabigol comemora um dos gols da vitória sobre o Olimpia - Foto: Paula Reis/Flamengo

Gabigol comemora um dos gols da vitória sobre o OlimpiaFoto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 19/08/2021 14:29

Rio - O Flamengo venceu o Olimpia por 5 a 1, no Mané Garrincha, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. No placar agregado, o Rubro-Negro goleou o clube paraguaio por 9 a 2 e obteve a classificação para a semifinal do torneio sul-americano.

Após a partida, Gabigol comemorou a vitória em suas redes sociais e destacou: "Estamos na semi! É o gigante Flamengo atropelando mais um", disse o atacante do Flamengo. O jogador é o que mais obtém participações em gols na Libertadores.

Publicidade

Para o confronto da semifinal, o Rubro-Negro aguarda a decisão entre Barcelona de Guayaquil e Fluminense, nesta quinta-feira (19), pelo jogo da volta da Libertadores, no Monumental. A ida, no Maracanã, foi por 2 a 2. O Tricolor das Laranjeiras precisa vencer a partida e, caso repita o mesmo placar, a partida será decidida nos pênaltis.