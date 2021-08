Presidente do Vasco, Jorge Salgado tem mais um problema a resolver - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 18/08/2021 10:19

O Vasco teve uma derrota na Justiça que pode atrapalhar os planos da diretoria vascaína. Em decisão publicada na terça-feira, o juiz Fernando Reis de Abreu, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), determinou a execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas. A informação inicial é do site 'Esporte News Mundo ', que afirma que o clube já recorreu.

Esse valor deve ser pago em apenas uma parcela e refere-se às dívidas do clube no Ato Trabalhista, cujos parcelamentos foram cancelados em maio. Para isso, a Justiça determinou a penhora de receitas como: direitos de transmissão (R$ 24 milhões e posteriormente 30% do que entrar no caixa) e 30% do que o clube receber de patrocínios, sócio-torcedor e premiações, além de possível penhora de bens.

Na própria terça-feira o Vasco entrou com um recurso contra a decisão e pediu uma liminar com efeito suspensivo da execução da dívida. Uma resposta deve sair ainda nesta semana.



O Vasco pagava parcelas mensais de R$ 2 milhões do Ato Trabalhista, que refere-se a dívidas com ex-funcionários do clube. Entretanto, devido a atrasos no pagamento, foi excluído em maio deste ano, sem conseguir mudar a decisão até o momento, o que gera penhoras na Justiça, referentes a ações trabalhistas.