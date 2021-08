Hendryl Freitas no estádio do Liverpool - Arquivo pessoal

Publicado 19/08/2021 14:09

Rio - No início do mês, o jovem Hendryl Freitas, de 25 anos, foi diagnosticado com Leucemia e precisa de doações de sangue e plaquetas para conseguir para conseguir superar a doença. A doação pode ser feita no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, de segunda à sexta, das 8h até 16h30.

Segundo informações dos familiares, o quadro do jovem tem evoluído de forma muito positiva, ontem foi evidenciado um sangramento nos olhos através da avaliação da equipe da oftalmologia, mas no mesmo dia foi dado início ao procedimento, ele já está tomando bolsa de plaquetas

pic.twitter.com/JsX6mh1MXq — Hendryl Freitas (@HendrylFreitas_) August 14, 2021 Força, Hendryl! Vai dar tudo certo



Estamos contigo. #YNWA — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) August 13, 2021 Nascido em uma família de torcedores do Flamengo, Hendryl nutre desde a adolescência também uma paixão pelo clube inglês Liverpool. A campanha por doações para ajudar o jovem tem movimentado as redes sociais, inclusive com mensagens de apoio do perfil brasileiro do Liverpool e uma mensagem especial do Michael Owen, ídolo dos Reds e da Inglaterra.

A namorada de Hendryl, Rejane Karina Orige, 27, conta que ele já foi inclusive para a cidade de Liverpool para acompanhar o time dos Reds no Anfield e, agora, mesmo internado, ele não deixa de acompanhar os jogos tanto dos ingleses quanto do Flamengo.

