Projeto Maricá+Esportes 2 leva atividade físi - Foto: Elsson Campos

Projeto Maricá+Esportes 2 leva atividade físiFoto: Elsson Campos

Publicado 18/08/2021 09:05 | Atualizado 18/08/2021 09:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para o Maricá+Esportes 2, projeto que oferece aulas gratuitas de dezenas de modalidades esportivas, como futebol, vôlei, lutas, ginástica e exercícios aeróbicos em 20 núcleos do município. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maricamaisesporte2.com.br até o preenchimento do número de vagas disponíveis.

Publicidade

Os polos contam com aulas voltadas às crianças, adolescentes e adultos, com atividades esportivas entre o horário de 06h30 e 20h, mantendo-se todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras de proteção e disponibilização de álcool em gel nos espaços.

Publicidade

Em cada núcleo, atuam professores especializados, instrutores, coordenadores, supervisores e uma equipe de saúde multidisciplinar, composta por agente de saúde, assistente social, psicóloga (o) e terapeuta, oferecendo todo o suporte necessário aos alunos da iniciativa.

Publicidade

De acordo com o secretário da pasta, Filipe Bittencourt, o Maricá+Esportes 2 é uma política social fundamental para incentivar a prática esportiva e melhorar a saúde da população.

Publicidade

“É de vital importância levar o esporte a todos os bairros da nossa cidade. Nos tempos difíceis que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, a prática esportiva é essencial para a manutenção da saúde física e mental do cidadão”, ressaltou.

Publicidade

Os moradores de Itaipuaçu que participavam das atividades na tarde desta terça-feira (17) no núcleo do Jardim Atlântico se mostraram satisfeitos com o projeto. Para o aposentado Conrado Esconfano, de 69 anos, que levava o neto Antônio Lopez, de 11 anos, para a aula de futebol society, a iniciativa é uma oportunidade para as crianças da região.

Publicidade

“Eu acho ótimo que meu neto possa fazer essa atividade física gratuitamente e perto de casa. As crianças podem se exercitar e trabalhar também a mente”, afirmou.

Publicidade

Já a dona de casa Tuian Siqueira, de 53 anos, que acompanhava o filho Andrew Leonardo, de 10 anos, na atividade e também é aluna do projeto em outro horário, acha o Maricá+Esportes 2 excelente por englobar toda a família.

Publicidade

“Eu e minha irmã estamos na iniciativa desde o início e vejo que é muito positiva, por ser voltada não só às crianças e adolescentes, mas sim à toda família. Pretendo inscrever a mim e meu filho em outras modalidades assim que tivermos disponibilidade de horário”, completou.

Publicidade

Serviço: Inscrições para modalidades esportivas do projeto Maricá+Esportes 2

Inscrições: www.maricamaisesporte2.com.br

Publicidade

Modalidades: futebol, vôlei, lutas, ginástica e exercícios aeróbicos

Núcleos: Jaconé, Ponta Negra, Bambuí, Guaratiba, Saco das Flores, Araçatiba, Parque Nanci (polo avançado), Parque Nanci I, Parque Nanci II, Manoel Ribeiro, Caxito, Marquês, Praça de Itapeba, Marine, Dínamo, Manu Manuela, Praça 26 de Maio, Praça dos Gaviões (Itaipuaçu), Jardim Atlântico (Itaipuaçu), São Bento da Lagoa (Itaipuaçu) e Santa Paula.