82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

82ª DPFoto: Maurício Peçanha

Publicado 17/08/2021 14:05 | Atualizado 17/08/2021 14:18

Maricá - Um homem foi preso com uma carga de drogas na Rodovia Amaral Peixoto, Em São José do Imbassaí no KM 22, sentido Maricá, nesta manhã.

Segundo relatos, o homem seguia pela rodovia em um veículo Sedan Polo, placa LWZ-4292. Ele percebeu a presença dos militares e acelerou iniciando uma fuga. O criminoso bateu em outro veículo e foi capturado.

Os militares cercaram o veículo e realizaram a prisão do homem que sofreu alguns ferimentos. Dentro do carro os policiais puderam encontrar uma carga de drogas que foi apreendida.

O caso foi registrado na 82ª DP.