Homem agride pessoas dentro da igreja com um facão - Foto: LSM

Homem agride pessoas dentro da igreja com um facãoFoto: LSM

Publicado 17/08/2021 09:32 | Atualizado 17/08/2021 09:33

Maricá - Um homem foi até uma igreja em Itaipuaçu dizendo que queria falar com o pastor. No momento o pastor se encontrava em reunião e o homem que aguardava começou a ficar impaciente agredindo a uma senhora de idade com um tapa no rosto e empurrando outro senhor de idade no chão. Em seguida ele saiu da igreja e voltou com um facão.

O elemento começou a distribuir facadas em todos os fiéis que corriam para se defender. Um adolescente de 15 anos foi atacado e conseguiu se defender com um pedaço de madeira.

Publicidade

No local havia um policial reformado que conseguiu imobilizar o criminoso. A mãe do agressor chegou no local com uma corda para que amarrasse o próprio filho. A polícia foi acionada e o caso foi registrado da 82ª DP de Maricá.