Maricá - Na manhã de hoje um homem se feriu em um acidente entre uma moto e um crro na Avenida 2 em Itaipuaçu.

A batida aconteceu no cruzamento com a Rua 57. O motociclista conduzia a moto pela avenida quando acabou colidindo com uma Saveiro, que avançou na pista.

Com o impacto o motociclista teve vários ferimentos. Os bombeiros foram acionados por pouplares para o resgate da vítima.



O motorista do carro passa bem.