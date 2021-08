Marica F.C. - Foto: Carlos Alberto

Maricá - A equipe do Maricá FC se classificou para as oitavas de final pela Copa Rio após vencer por 3 a 1 a equipe do Gonçalense pelo segundo turno do Campeonato Carioca A2.

O Maricá F.C. jogou como visitante e teve o domínio da partida, abrindo o placar com Magno. O time do Gonçalense chegou a empatar a partida ainda na primeira etapa, mas na volta do segundo tempo o Maricá F.C. confirmou seu domínio e venceu a partida.

A próxima partida será contra o Cabofriense dias 25 de agosto de 1 de setembro.