RESGATE DE ÉGUA VÍTIMA DE BALA PERDIDAFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 13:45 | Atualizado 11/08/2021 13:52

Maricá - Na manhã desta quarta feira dia 11, a SANEMAR, fez contato com a Coordenadoria Especial de Proteção informando que uma égua estava baleada no interior da estação de tratamento de esgoto do MCMV-INOÃ. Segundo relatos de moradores o animal teria sido vítima de bala perdida após trocas de tiros entre traficantes no local. A equipe fez contato com a Secretaria de Agricultura, que em ação conjunta procederam ao locale localizaram o animal. A veterinária fez uma avaliação e decidiu resgatar a mesma para que fosse realizado o procedimento cirúrgico para a extração do projétil, que atravessou a teta e está alojado em uma das patas. O animal não corre risco de morte e passará pela recuperação pós cirúrgica aos cuidados da veterinária na secretaria de Agricultura.