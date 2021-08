2.850 doses da Pfizer e 1.300 doses da Coronavac. - Foto: Marcus Fabrício

Publicado 09/08/2021 16:50 | Atualizado 09/08/2021 16:50

Maricá - Maricá recebeu 4.500 novas doses da vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira (09/08) no Núcleo de Imunização Municipal Dr. Heitor da Costa Matta, no Centro, sendo 2.850 doses da Pfizer e 1.300 doses da Coronavac.

Segundo Ana Cláudia Chavão, coordenadora da Imunização da Secretaria de Saúde de Maricá, a chegada dos novos lotes de vacinas, irá garantir a imunização até o fim desta semana. “Com essas doses recebidas hoje, a gente conclui a vacinação”.

Seguindo a programação, terça-feira (10) é a vez de quem tem 28 anos ou mais, enquanto na quarta-feira (11) chega a vez das pessoas com 27 anos ou mais. Na quinta-feira (12) recebem os imunizantes quem tem 26 anos ou mais. Já a vacinação dos adolescentes na faixa etária de 12 até 17 anos com comorbidades, está suspensa.

Locais de vacinação:

Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Marinelândia; Escola Municipal Rynalda Rodrigues da Silva; USF Chácara de Inoã; Escola Municipal Marquês de Maricá USF Jardim Atlântico; Unidade Volante de Vacinação (UVV) Aeroporto de Maricá; UVV Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu. É preciso levar documento de identificação com foto; CPF ou cartão do SUS; assim como um comprovante de residência do município de Maricá.

Horário: 09h às 16h