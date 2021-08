MCMV Itaipuaçu - Foto: Carlos Albero

Publicado 06/08/2021 09:55 | Atualizado 06/08/2021 10:04

Maricá - No início dessa manhã, um homem foi morto durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes do MCMV Itaipuaçu.

Segundo relatos, Policiais faziam uma patrulha no condomínio quando um confronto começu no Setor A. Um homem foi baleado no local, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A operação continuou e um homem acabou sendo preso junto a drogas, armas e rádios transmissores. Policiais militarem isolaram a área onde se encontrava o corpo do homem baleado. Agentes da Divisão de Homicídios fizeram a perícia técnica no corpo que foi encaminhado para o IML, no Barreto, em Niterói.