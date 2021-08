Os animais foram levados para a Sede da Proteção Animal e estão sendo tratados - Foto: Carlos Alberto

Publicado 05/08/2021 16:55 | Atualizado 05/08/2021 17:00

Maricá - A Proteção Animal trabalhou em conjunto com a Polícia Civil ontem (quarta-feira 05/08), na operação foram resgatados 11 cães e 21 porquinhos da índia que estavam sofrendo extremos maus tratos.

A denúncia anônima foi feita ao Ministério público, que convocou até veterinários para acompanhar a diligência até o Jardim Atlântico Central no bairro de Itaipuaçu.



Os veterinários, policiais civis e inspetores da Proteção Animal seguiram até o endereço e encontraram os animais sofrendo muitos maus tratos. Não havia ninguém no endereço.



4 cachorros da raça Whippet, 2 Rottweilers adultos e 2 filhotes, 1 Labrador adulto e dois filhotes e 21 porquinhos da índia estavam em uma situação totalmente indigna, com fezes e urina por todo o local sem água e sem comida.



Já existiam muitas denúncias neste mesmo endereço, é a segunda vez que a Proteção Animal vai até o local e o crime foi constatado.



Os animais foram levados para a Sede da Proteção Animal e estão sendo tratados. Você pode denunciar maus-tratos animais através do número (21) 99546-0334