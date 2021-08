O homem utilizou uma cadeira para bater no pai idoso - Foto: Divulgação

Publicado 05/08/2021 16:23 | Atualizado 05/08/2021 16:58

Maricá - Um idoso, de 79 anos, foi agredido pelo filho e a nora, no Centro de Maricá, no fim da tarde da última quarta-feira.



Segundo informações, o filho do idoso chegou na casa do pai alterado, chamando-o de assassino e vários outros tipos de xingamentos. Durante a discussão o filho agrediu o pai, seguido pela nora que também agrediu o idoso de 79 anos. O homem utilizou uma cadeira para bater no pai idoso.

A briga foi separada por familiares e o caso foi encaminhado e para a 82ª dp de Maricá, onde teve registro. Tanto o filho agressor quanto a nora agressora poderão responder por crime de agressão.