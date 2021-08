Corpo encontrado em Cordeirinho pode ser de policial desaparecido. - Foto: Rede Social

Publicado 04/08/2021 09:14

Maricá - Corpo encontrado na Praia de Cordeirinho pode ser de um ex-policial de Mesquita que se encontra desaparecido desde o ano passado.

Tudo indica que pode ser o corpo de Daniel Moraes Calazans Pereira, desaparecido dia 8 de dezembro de 2020. Ele é morador de Mesquita no RJ e desapareceu após sair com sua moto naquele dia. O último sinal de seu GPS foi dado em Cordeirinho no dia de seu desaparecimento. Por isso há a suspeita de que o corpo seja do policial.

Até o momento é aguardado o resultado do exame de necropsia para identificação.