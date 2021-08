Homem cai no canal de Itaipuaçu - Foto: LSM

Publicado 03/08/2021 10:11

Maricá - Um homem embriagado caiu no Canal do Recanto de Itaipuaçu e se feriu, na última noite de segunda-feira. O caso ocorreu às 18h. Segundo relatos o homem vinha andando pela rua desequilibrado quando ele caiu no chão e foi rolando até o canal. Com o impacto da queda o homem se feriu e o socorro necessitou ser acionado.

O SAMU socorreu a vítima que foi identificada como Antonio Carlos Ribeiro dos santos, 57 anos. Ele foi encaminhado para o Posto de Saúde Santa Rita, na rua 83 em Itaipuaçu.