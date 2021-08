Uma pistola, um rádio transmissor e uma enorme quantidade de drogas estava em mãos do traficante preso pela polícia Militar no Risca a faca em Inoã - Foto: Carlos Alberto

Publicado 02/08/2021 11:03 | Atualizado 02/08/2021 11:03

Maricá - Agentes da Polícia Militar do GAT (Grupamento de Ações Táticas) prenderam um homem com uma arma e uma quantidade significativa de entorpecentes no Risca Faca, em Inoã, a ação aconteceu ontem (domingo dia 01/08)

Os militares avistaram homens com atitudes suspeitas em um dos acessos ao local, que quando avistaram a Polícia saíram correndo. Porém, um dos suspeitos foi capturado pelos militares.

Com ele foi apreendida uma carga de drogas, uma pistola 9 milímetros e um rádio transmissor.

O homem e o material ilírico foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e o caso foi registrado como tráfico de drogas.